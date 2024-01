Tygodniowy przegląd prasy 7.01.2024: Gołdap, 31.12-6.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Gołdapi

Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze powiatowej między Chełchami a Przykopką. Ełccy policjanci ustalają w jakich okolicznościach zginął 36-letni rowerzysta.

Od 5 stycznia w centrum Olecka (na Placu Wolności) można pojeździć na łyżwach! Jest to noworoczna niespodzianka dla mieszkańców przygotowana przez TBS Olecko.

Około godziny 8 na drodze wojewódzkiej 650 we Wronkach Wielkich doszło do groźnej sytuacji. Kierująca volvo straciła panowanie nad samochodem, zjechała z drogi do przydrożnego rowu i dachowała.

W pierwszym tygodniu nowego roku gołdapscy policjanci zatrzymali cztery osoby poszukiwane. Jeden z mężczyzn wpadł podczas kradzieży kosmetyków w drogerii. Drugi został zatrzymany podczas kontroli drogowej. Mężczyźni najbliższe dni spędzą za kratami.