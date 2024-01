Gołdap: Kolejni poszukiwani zatrzymani przez policjantów

Jako trzeci na listę osób zatrzymanych trafił 57-latek z Pogorzela. Policjanci zatrzymali go w środę (03.01.2024r.) kilkanaście minut po godz. 7:00 w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Olecku.

Ostatni z poszukiwanych to 40-letni mieszkaniec Ełku. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów Zespołu Ruchu Drogowego podczas kontroli drogowej. Do zdarzenia doszło dzisiaj (04.01.2024r.) kilkanaście minut po godz. 10:00 w Pogorzeli. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 40-latek jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Gołdap