Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Gołdap, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Gołdapi

Większość wsi w gminie Zalewo ma rodowód pruski. Krzyżacy kolonizowali ten teren na bazie rdzennych Prusów. Taką osadą są też Girgajny nad jeziorem Niemoje. Majątek, jak wiele innych, przeżywał rozkwit w drugiej połowie XIX wieku i wtedy powstało, do dziś istniejące założenie dworskie. Zobaczmy, co pozostało z niegdysiejszej świetności. I podziwiajmy Wielką Lipę.

Przez ponad godzinę trwała walka o życie 19-letniego kierowcy, który w Niebrzydowie zderzył się swoją osobówką z samochodem ciężarowym. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący nissanem nie dostosował prędkości do warunków ruchu.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.