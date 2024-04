Tygodniowy przegląd prasy 28.04.2024: Gołdap, 21.04-27.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Gołdapi

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o pilne rozpoczęcie prac Zespołu do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, podczas konferencji prasowej w Warszawie, podkreślił znaczenie tego zespołu w wypracowaniu kluczowych propozycji dotyczących między innymi wynagrodzeń, awansu zawodowego, a także emerytur i świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli.

Oleccy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego do którego doszło na drodze W 652 w pobliżu miejscowości Drozdowo. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący osobowym oplem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na pobocze i uderzył w słup energetyczny. Trzy osoby podróżujące pojazdem zostały przetransportowane do szpitala.

Mieszkańcy 1/3 warmińsko-mazurskich gmin w niedzielę ponownie poszli do urn. Druga tura wyborów samorządowych odbyła się łącznie w 37 gminach regionu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gołdapi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Każde zgłoszenie jest traktowane przez policjantów bardzo poważnie. Zdarza się, że wszystkie służby ratunkowe stawiane są w stan najwyższej gotowości. Niestety czasem, kiedy dochodzi do realizacji interwencji, okazuje się, że zgłaszający bezpodstawnie wezwał patrol.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gołdapi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fashion from PRL. Wtedy też odbywały się pokazy mody. Było... światowo. Zobaczcie zdjęcia!”?

W piątek około godziny 18.45 doszło do zdarzenia drogowego na S61 w kierunku Łomży. Zderzyły się dwie ciężarówki. Nikt nie ucierpiał, ale droga S61 na odcinku Guty-Szczuczyn była zablokowana w związku usuwaniem oleju i zboża.

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu …prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – taki zarzut w najbliższym czasie usłyszy dwóch mieszkańców powiatu iławskiego. Mężczyźni pomimo braku uprawnień nadal jeździli samochodami. To tylko dwóch z czterech nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymanych podczas minionej doby.