Tygodniowy przegląd prasy 5.05.2024: Gołdap, 28.04-4.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Gołdapi

Majówka w pełni, pogoda doskonała, w sobotę, 4 maja, Park Collisa Nan Jeziorem Drwęckim pełen był uradowanych dzieci i świetnie się bawiących rodziców. Wszyscy radośnie upaprani w kolorach wszelakich, pralki pójdą w ruch. Było sypanie barwnikami, wzajemne malowanie, tańce i muzyka, dmuchańce i stoiska z przekąskami. Zobaczmy, co uchwycił obiektyw aparatu.

Policjanci z Zespołu Operacyjno Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w wyniku dokonanych ustaleń w jednym z domów jednorodzinnych na terenie miasta ujawnili środki odurzające w postaci prawie 80 gramów marihuany. Do sprawy zatrzymano 40-letniego mieszkańca Ostródy.

Policjanci piskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Porsche, który jechał przez Mikosze ze znaczną prędkością. Pomiar wykazał 124 km/h. Za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym kierowca stracił prawo jazdy i ukarany został mandatem karnym w wysokości 5000 zł.

Czarterowe loty wakacyjne do Turcji i Albanii od czerwca będą realizowane z Portu Lotniczego Olsztyn Mazury. W sezonie zimowym pasażerowie będą mogli lecieć do Kenii - podał we wtorek rzecznik portu Dariusz Naworski.

Wielkimi krokami zbliża się wojewódzki finał Pucharu Tymbarku na Warmii i Mazurach, którego zwycięzcy wezmą udział w finale ogólnopolskim XXIV edycji Pucharu Tymbarku, 10 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie przed meczem Polska – Turcja. Warmińsko-mazurski finał Pucharu Tymbarku odbędzie się w Iławie już w dniach 9-10 maja.

Policjanci spodziewają się w majówkę wzmożonego ruchu na głównych trasach województwa warmińsko-mazurskiego oraz na drogach dojazdowych do miejscowości wypoczynkowych. Dlatego w tych miejscach pojawi się więcej patroli, które zadbają o porządek w ruchu drogowym.