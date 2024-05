Przegląd tygodnia z 12.05.2024 w Gołdapi. Najważniejsze wydarzenia od 5.05 do 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom.

Niezwykła wystawa 3d: „150 rocznica Pierwszej Wystawy Impresjonistów” (obrazy z wystawy w 1874 roku) przybywa do Olsztyna. Można ją będzie zobaczyć w akwaparku „AQUASFERA.

We wtorek w powiecie piskim doszło do dwóch zdarzeń drogowych, w których poszkodowanych zostało siedem osób. Pierwsze zdarzenie to wypadek na drodze krajowej między Piszem a Rucianem – Nidą, gdzie czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe marki Fiat i Mazda. Drugie zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu w Piszu. 18-letnia kierująca BMW nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Kia doprowadzając do zderzenia aut. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności obu zarówno wypadku, jak i kolizji.

Obrady Sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego, przerwano do 14 maja. Koalicjanci, KO i PSL nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału stanowisk. Koalicja wydaje się być niezagrożona, ale na nowe władze samorządu w województwie musimy poczekać tydzień.