Prasówka z całego tygodnia 26.05.2024 w Gołdapi. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W czwartek (23.05.2024r.) na odcinku drogi Durąg - Glądy doszło do wypadku drogowego. Kierowca busa oraz dwóch pasażerów przetransportowanych z obrażeniami ciała do szpitala. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane w toku policyjnego dochodzenia.

Policjanci pod nadzorem prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w pobliżu miejscowości Kownatki w powiecie nidzickim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginął 18-latek, a 36-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z takiego artykułu przed sadem tłumaczyć się będą dwaj mężczyźni. Weszli oni do mieszkania i pomimo próśb nie chcieli go opuścić.

W programie znajdą się najwybitniejsze, najbardziej znane piosenki napisane przez Agnieszkę Osiecką oraz wybitne utwory wykonywane przez Marka Grechutę.

To będzie niezapomniany wieczór pełen wspomnień, uśmiechu, wzruszeń. Tego koncertu nie można przegapić.

Centrum Kultury w Ostródzie we współpracy z Miastem Ostróda serdecznie zaprasza solistów oraz zespoły muzyczne do udziału w konkursie muzycznym „Scena jest Twoja”.

To niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować swoje talenty i zdobyć szansę na występ jako support podczas tegorocznych Dni Ostródy 2024, tuż przed koncertem Gwiazdy Wieczoru.

Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień.