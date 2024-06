Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Gołdapi. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Gołdapi najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Charytatywny Rajd Koguta zmierza do Mrągowa ”?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gołdapi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

Co trzeci polski uczeń w wieku 16-17 lat miał już styczność z nikotyną. Dla nastolatków bramą do nałogu są modne wśród nich e-papierosy: aż 78,1% uczniów używa ich regularnie, głównie ze względu na słodko-owocowe smaki. 24% uczniów przyznaje, że pali papierosy, a 7,4%, że używa podgrzewaczy tytoniu. Te zatrważające dane przynosi ankietowe badanie młodzieży, zrealizowane na grupie 1 tys. nastolatków z całej Polski.

Dwa i pół tysiąca zabytkowych pojazdów jedzie do Mrągowa. Dobiega końca 8. Charytatywny Rajd Koguta.

Orzyscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 53-letniego mężczyznę, który demontował ogrodzenie na parkingu leśnym i dębowe słupki ładował do swojego samochodu marki Renault. Tego dnia dokonał kradzieży 8 słupków ogrodzeniowych. Jak ustalili policjanci była to już jego kolejna kradzież drewna z tego lasu. Skradzione słupki i deski, o łącznej wartości blisko 7000 zł, wykorzystał do zbudowania werandy teściowi. Zatrzymany mężczyzna usłyszał trzy zarzuty kradzieży.

Tymawa, to wieś w powiecie ostródzkim, niedaleko Olsztynka. Przed wojną był tam dobrze prosperujący majątek ziemski z dziewiętnastowiecznym pałacykiem. Potem PGR. Obecnie jest kolejnym na Mazurach przykładem nieudanej prywatyzacji i popadając w ruinę wszystko znika pochłaniane przez przyrodę.