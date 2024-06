Prasówka 16.06.2024 z całego tygodnia w Gołdapi. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Blisko połowa (46,4 proc.) rodaków planuje tego lata co najmniej kilka city-breaków, a 39,1 proc. wybiera się na dłuższe wakacje. Ponad 75 proc. zamierza podróżować po Europie, a wśród najpopularniejszych kierunków są: Rzym, Alicante, Paryż, Barcelona, Londyn, Mediolan, Malaga, Majorka – wynika z danych własnych oraz ankiety* przeprowadzonej przez platformę do rezerwacji biletów lotniczych Fru.pl.

W jeziorze Łabędź nurkowie odnaleźli ciało poszukiwanego od kilku godzin 63-letniego wędkarza - podała we wtorek policja. To jeden z dwóch mężczyzn, którzy wpadli do wody po wywrotce łodzi, młodszemu udało się dopłynąć do brzegu.