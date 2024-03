Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Gołdapi. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wybory samorządowe przeprowadzone zostaną już niedługo. Sprawdź, kto jest kandydatem do rady gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i na wójta. Kogo możemy zobaczyć na listach wyborczych? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

Marzy wam się Wielkanoc bez konieczności robienia porządków i gotowania? Możecie zrealizować to marzenie, planując rodzinny weekend wielkanocny poza domem, w hotelu z wyżywieniem w cenie. To świetny pomysł na wypoczynek np. nad morzem, w górach czy na Mazurach. Gdzie w Polsce możecie spędzić Wielkanoc 2024 poza domem najtaniej? Ile kosztują noclegi np. w Gdańsku, Zakopanem, Karpaczu czy Mrągowie? Sprawdziliśmy i stworzyliśmy aktualne rankingi ofert. Zaplanujcie tani wielkanocny wypoczynek poza domem, zanim najtańsze oferty zostaną wykupione!

W drugiej połowie XIX wieku, powstała gęsta sieć kolejowa w Prusach Wschodnich. Te kosztowne i zrealizowane z rozmachem inwestycje, miały wyrównać szanse gospodarcze najbiedniejszego landu Niemiec. Dwie główne trasy prowadziły do Królewca i do rosyjskiej granicy. Stanowiły osie, do których dokładano połączenia regionalne. Sieć kolejowa niewątpliwie wpłynęła na bum gospodarczy, miała też oczywiście znaczenie strategiczne. Przykład ambitnego myślenia o przyszłości i rozwoju państwa.

W środę, 20 marca, rolnicy w województwie warmińsko-mazurskim przygotowują się do kolejnego protestu, który ma na celu wyrażenie niezadowolenia z dotychczasowej sytuacji w sektorze rolnictwa oraz postulowanie konkretnych zmian. Według zapowiedzi organizatorów, utrudnienia nie ominą mieszkańców regionu.