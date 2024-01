Gołdap: Uwięzioną w aucie kobietę uwolnili strażacy Mateusz Bagieński

Około godziny 8 na drodze wojewódzkiej 650 we Wronkach Wielkich doszło do groźnej sytuacji. Kierująca volvo straciła panowanie nad samochodem, zjechała z drogi do przydrożnego rowu i dachowała.