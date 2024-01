Gołdapscy policjanci uratowali czworonoga

W pierwszy dzień nowego roku ok. godz. 19:00 gołdapscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zziębniętego i błąkającego się psa. Mundurowi szybko dotarli we wskazane miejsce, gdzie znaleźli zmarzniętego i przestraszonego, małego psa. Funkcjonariusze natychmiast wzięli go pod swoją opiekę i ogrzali w radiowozie. Następnie policjanci podjęli działania zmierzające do ustalenia właściciela czworonoga. W krótkim czasie od zgłoszenia mogli przekazać go zatroskanej właścicielce, która odebrała swojego pupila. Okazało się, że „Gabi” spłoszona hałasem petard i fajerwerków oddaliła się z posesji i nie była w stanie samodzielnie wrócić do domu.