Przegląd prasy z tygodnia 10.03.2024. Co działo się w Gołdapi. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Doskonałe wiadomości! Dziś wielkie szczęście sprzyjać będzie osobom spod znaku Barana. Pierwszy astrologiczny znak Zodiaku wiązany jest z marcem, a ludzie urodzeni pod nim mogą liczyć na największą fortunę właśnie we wtorki! Otwartość, pomysłowość i pasja Baranów zawsze pomagają im w zyskaniu tego, o czym marzą – nie jest przypadkiem, że starożytni wiązali ten znak z czarodziejskim Złotym Runem, które przynosiło posiadaczowi wielkie powodzenie, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. Oznacza to nic innego, jak nadchodzące bogactwo oraz szczęście w miłości. Do szczęśliwych liczb Baranów należą 9, 45 i 54. Jeśli jest to Twój znak, nie przegap tej okazji! Fortuna może być dla Ciebie na wyciągnięcie ręki...

Hiszpania jest jednym z najpopularniejszych krajów na wypoczynek niemal o każdej porze roku. Władze kraju, w ramach niezwykle interesującego projektu, mogą wypłacić nawet ok. 2 tys. złotych dofinansowania na wypoczynek w tym pięknym kraju. Komu należy się dopłata?