Prasówka 31.12.2023 z całego tygodnia w Gołdapi. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się wyjątkowe spotkanie z harcerzami z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Aves", którzy przynieśli ze sobą Betlejemskie Światełko Pokoju.

Jak co roku o tej porze, gdy jedni będą świętować i spędzać czas z bliskimi, drudzy, a wśród nich wielu policjantów, będzie pełniło służbę na rzecz bezpieczeństwa tych pierwszych. Pomagamy i chronimy przez cały rok! Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa i wszyscy mamy na nie wpływ. Dlatego zadbajmy o to, by powodów do interwencji było jak najmniej, a o wszelkich niepokojących zjawiskach i zdarzeniach informujmy odpowiednie służby. Niech to będą spokojne i bezpieczne święta!

Z okazji świąt zazwyczaj życzymy sobie szczęścia, pomyślności a przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Dzięki wspólnej akcji policyjnych i wojskowych lotników jest duża szansa na to, że takie same życzenia usłyszy w najbliższych dniach 60-latek, który tuż przed świętami otrzymał najważniejszy w swoim życiu prezent – serce i szansę na powrót do pełni sił.