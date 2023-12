Gołdap: Pijany kierowca zatrzymany dzięki zgłoszeniu obywatela

Pijany kierowca zatrzymany dzięki zgłoszeniu obywatela

W środę (27.12.2023r.) kilka minut po godz. 18:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi został poinformowany o tym, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Dubeninki kierujący pojazdem marki Audi wykonuje niebezpieczne manewry. Dyżurny natychmiast na miejsce skierował patrol ruchu drogowego. Policjanci szybko ujawnili wskazany pojazd na poboczu drogi. W pojeździe znajdował się kompletnie pijany mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Policjanci przeprowadzili oględziny pojazdu i zabezpieczyli ślady. Następnie śledczy przesłuchali świadków. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. 32-latek przyznał się do winy. Funkcjonariusze dodatkowo ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

KPP Gołdap:

Nietrzeźwi kierujący pojazdami to realne zagrożenie w ruchu drogowym. Prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu stanowisz zagrożenie dla życia i zdrowia własnego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego, gdy widzimy nietrzeźwego kierowcę, reagujmy zanim dojdzie do tragedii. Jeden telefon na numer alarmowy może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.