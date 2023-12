Przegląd tygodnia z 24.12.2023 w Gołdapi. Najważniejsze wydarzenia od 17.12 do 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Gołdap, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi odbyło się oficjalne przekazanie nowego pojazdu służbowego. To pierwszy radiowóz w srebrno – niebieskich barwach wzbogaconych jaskrawym fluorescencyjnym oznakowaniem. Zakup pojazdu został sfinansowany dzięki połączonym środkom pochodzącym z budżetu Policji oraz Funduszu Wsparcia Policji tworzonego przez samorządy terytorialne.

Grudzień to miesiąc, w którym Polacy przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia, co wiąże się z wysokimi wydatkami. Z roku na rok zakupy świąteczne kosztują coraz więcej.

Na ostatnim w tym roku spotkaniu dyskusyjnego klubu książki w filii bibliotecznej w Grabowie omawiano książkę Ałbeny Grabowskiej pt. „Rzeki płyną jak chcą”.