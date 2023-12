Kradzież lub włamanie do pojazdu - jak ich uniknąć Mateusz Bagieński

Posiadanie własnego pojazdu to duże poczucie samodzielności i komfortu podróżowania. Nie musisz się martwić, że nie zdążysz na pociąg czy autobus, bo nie jesteś zależny od środków komunikacji publicznej. Zakup i utrzymanie pojazdu to tez duży wydatek, dlatego też jego uszkodzenie lub utrata, bywa bardzo przykra. Jak ustrzec się przed ewentualną kradzieżą lub włamaniem do auta, oto kilka rad od policjantów.