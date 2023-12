Gołdap: Podsumowanie długiego świątecznego weekendu

Podsumowanie długiego świątecznego weekendu

W minioną sobotę (23.12.2023r.) około godziny 19:50 oficer dyżurny gołdapskiej komendy został poinformowany, że w Gołdapi na ulicy Kościuszki nietrzeźwy mężczyzna kieruje samochodem osobowym marki Opel. Zgłaszający, będący świadkiem zdarzenia, odebrał kluczyki nieodpowiedzialnemu kierującemu i uniemożliwił mu dalszą jazdę. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji, który zatrzymał wskazanego sprawcę. Okazało się, że 38-letni mieszkaniec Gołdapi miał w organizmie ponad 4 promile alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Po wytrzeźwieniu usłyszał on zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami i konsekwencje finansowe.

Następnie w niedzielę (24.12.2023r.) policjanci zatrzymali do kontroli kierującego osobowym audi. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 33-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Teraz zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniajcie i następnie wniosek o ukaranie trafi do sądu. Zgodnie z kodeksem wykroczeń sprawca może zostać ukarany grzywną nawet do 30 tysięcy złotych. Dodatkowo zostanie wobec niego orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.