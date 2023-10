Gołdap: Konkurs recytatorski – „Wiersze, fraszki, bajki Fredry”

W duchu Fredry - wyniki konkurs recytatorskiego

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zgromadziły się, by wziąć udział w konkursie recytacji bajek słynnego polskiego komediopisarza, poety i żołnierza kampanii napoleońskich – Aleksandra Fredry. Do konkursu zgłosiło się w dwóch kategoriach 73 osoby. Konkurs stanowił element projektu Partnerstwo dla książki pt. „Fredro i wszystko Gra”, który ma na celu promowanie dziedzictwa literackiego Fredry oraz rozwijanie pasji czytelniczej wśród najmłodszych, zachęcić dzieci do zapoznawania się z twórczością poety, który w swoich dziełach przekazywał mądre przesłanie w formie zabawnych opowieści. Poprzez recytowanie wierszy i bajek dzieci odkryły piękno słowa poetyckiego. Uczestnicy konkursu pokazali swoje umiejętności w dziedzinie recytacji, co może przyczynić się do rozwoju ich talentu artystycznego. Dzieci doświadczyły zdrowej rywalizacji i współpracy w duchu przyjaźni. Ich występy były pełne pasji, wyrazistości i oryginalności. Maluchy doskonale oddały ducha twórczości Fredry, łącząc humor z przekazem moralnym, co z pewnością było zgodne z intencją samego autora. Jury miało nie lada wyzwanie w wyborze zwycięzców, ale po długich obradach wyłoniło laureatów w różnych kategoriach wiekowych. Nagrody obejmowały dyplomy, książki i upominki.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Dopełnieniem konkursu była obecność żywej maskotki małpy, która dostarczała dzieciom dodatkowej radości i sprawiała, że całe wydarzenie było jeszcze bardziej urocze. Warto podkreślić, że taki konkurs nie tylko promuje dziedzictwo literackie, ale również kształtuje przyszłych czytelników, rozwijając ich zdolności artystyczne i zachęcając do kontaktu z literaturą. Dzięki inicjatywom takim jak ta, młode pokolenie może odkrywać piękno literatury i słowa poetyckiego. Zachęcamy wszystkich do korzystania z inicjatyw kulturalnych, które nie tylko bawią i uczą, ale także przyczyniają się do rozwijania pasji oraz kształtowania młodych talentów. Niech duch Aleksandra Fredry nadal żyje w sercach kolejnych pokoleń czytelników i artystów.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Laureaci konkursu w grupie I 4-6 lat