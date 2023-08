Gołdap: Wakacje w Bibliotece Publicznej [WIDEO]

Wakacje w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

Wakacyjny program w bibliotece skupiał się na rozwijaniu umiejętności, a jednocześnie na radości z gry. Dzieci miały okazję grać w gry planszowe, które nie tylko zapewniają emocjonującą zabawę, ale także rozwijają myślenie strategiczne, zdolności matematyczne oraz umiejętności komunikacyjne i współpracy w grupie. Podczas warsztatów decoupage, dzieci odkrywały tajniki tej pięknej techniki twórczej. Wybierając i układając różnorodne motywy, tworzyliśmy niepowtarzalne prace, które po zakończeniu zajęć stały się elementami wystawienniczymi. Wystawa prac plastycznych pt. „Od zakładek do łopatek” znajduje się na holu biblioteki i dostępna jest do 1 września. Dzieci miały okazję spotkać się z panią z Sanepidu, która dzieliła się wskazówkami dotyczącymi higieny osobistej i zdrowego stylu życia. W przystępny sposób omówione zostały ważne zagadnienia dotyczące zachowań prozdrowotnych, które dzieci mogą włączyć do swojego codziennego życia.

Nowoczesne technologie także znalazły swoje miejsce w bibliotece. Dzieci miały okazję doświadczyć wirtualnej rzeczywistości dzięki tabletom ze specjalną aplikacją. To innowacyjne podejście do nauki, które angażuje zmysły i wzbogaca wakacyjne doświadczenia uczestników, umożliwiając im odkrywanie fascynujących miejsc i historii.

Wakacje spędzone w bibliotece były pełne inspiracji i możliwości. Dzieci nie tylko uczyły się poprzez zabawę i twórczość, ale także miały szansę zdobyć praktyczną wiedzę na temat zdrowego stylu życia i higieny osobistej. Dwa tygodnie spędzone wspólnie to dowód na to, że biblioteka to miejsce, gdzie edukacja i kreatywność idą w parze, tworząc niezapomniane wakacyjne przeżycia.