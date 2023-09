Biblioteka w Gołdapi zaprasza na wernisaż

Wystawa zatytułowana „Nie bój się Zemsty”, opisuje biografię Aleksandra Fredry, jego związki z Ossolineum i Wrocławiem, a także historię archiwum rodziny Fredrów. Przedstawia również, jak “Zemsta” Fredry odnosiła sukcesy na scenie teatralnej i w świecie filmu. W trakcie wystawy będzie można zapoznać się z przeglądem wydawnictw polskich i obcych związanych z tym właśnie utworem. Co więcej, część z prezentowanych zbiorów to materiały rzadko lub nigdy niepublikowane, co czyni wystawę udostępnioną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich jeszcze bardziej wyjątkową.