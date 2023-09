Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza na noc bibliotek

Noc Bibliotek pt. „Bal u Olka”

Noc Bibliotek to noc pełna magii, kreatywności i niezapomnianych chwil. Biblioteka Publiczna w Gołdapi przygotowała wiele atrakcji, które sprawią, że ta noc stanie się niezapomnianym przeżyciem.

W programie:

1. Bal postaci bajkowych: Przyjdź przebrany za ulubioną postać z bajki i wyruszymy w fantastyczną podróż w świat literatury.

2. Zajęcia ruchowe: Przygotowaliśmy dla Was różnorodne zajęcia ruchowe, które pozwolą Wam rozwinąć skrzydła i wcielić się w postaci z Waszych ulubionych książek.

3. Zdrowe przekąski: Dla podniebienia czekają zdrowe przekąski, które dostarczą Wam energii do wspólnej zabawy.

4. Nocne zwiedzanie biblioteki: Odkryjcie tajemnice naszej biblioteki w zupełnie nowym świetle. Podczas nocnego zwiedzania dowiecie się, jakie sekrety kryją się w zakamarkach naszych książek.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi:

To będzie niezapomniana noc, pełna radości i wrażeń! Przyjdźcie i pozwólcie się zainspirować światem literatury. To doskonała okazja do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi, odkrywania nowych przygód oraz czerpania inspiracji z magicznych stron książek.

Tegoroczna Noc Bibliotek odbywa się pod hasłem „ABSURD NIE CZYTAĆ”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”