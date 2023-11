Gołdap: Dzień pluszowego misia

Dzień pluszowego misia w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

To niezwykłe wydarzenie rozpoczęło się od odczytania fragmentu uroczej historii z książki Michaela Bond’a – „Miś zwany Paddington” przez panią Agnieszkę Dziobkowską Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz chętne dzieci. Mali entuzjaści literatury z zaciekawieniem wsłuchiwali się w losy sympatycznego misia. Rozwiązując zagadki i odpowiadając na pytania dzieci zgłębiały tajemnice związane z powstaniem tej wyjątkowej maskotki. Gwiazdą spotkania okazał się wizytujący niespodziewanie pluszowy miś Teddy, który wspólnie z dziećmi tańczył. Uczniowie zaśpiewali piosenkę “Sto lat” – dedykowaną jubilatowi.

Kreatywność także nie pozostała bez uznania. Uczestnicy wykazali się talentem układania rozsypanki oraz wykonując swoje własne, unikalne misiowe zabawki. To wyjątkowe spotkanie nie tylko przybliżyło dzieciom historię ich ulubionego pluszaka, ale także zainspirowało je do kreatywności i wspólnej zabawy. Była to niezapomniana lekcja przyjaźni, współpracy oraz magii, którą może stworzyć wyobraźnia. Każde dziecko otrzymało drobny upominek.