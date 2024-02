Gołdap: Uczta literacka

Uczta literacka w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

Pierwszy w tym roku i nie ostatni kiermasz, na którym znalazły się m.in. kryminały, powieści historyczne i obyczajowe, romanse czy publikacje o charakterze edukacyjnym, zgromadził liczną grupę pasjonatów tego typu książek, którzy mieli okazję przemierzyć świat literacki w poszukiwaniu literackich perełek.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Wyjątkowa okazja literacka skłaniała do odkrywania nowych tytułów, a każdy z uczestników znalazł coś, co idealnie pasowało do jego zainteresowań. Biblioteka Publiczna w Gołdapi serdecznie dziękuje czytelnikom za podzielenie się literaturą z własnej biblioteczki domowej.

Informacje o przyszłych kiermaszach zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz social mediach.

