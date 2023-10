Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Gołdapi. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Warsztaty Komputerowe 50+ to idealna okazja, by poznać tajniki komputerów, smartfonów i Internetu. Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza wszystkie osoby powyżej 50 roku życia bez względu na Twoje doświadczenie z technologią.

27 września w Urzędzie Gminy Ełk przedstawicielom poszczególnych samorządów wręczono promesy dotacji.

Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni.

Leszczyna zwiastuje wiosnę, jako jedna z pierwszych budzi się do życia. Wystarczą pierwsze promienie słońca, a roślina ta zaczyna kwitnąć. Pierwsze „kotki” na gałązkach potrafią pojawić się już w grudniu! Jednak to, co najbardziej znane nam wszystkim, dzieje się we wrześniu i w październiku. Dojrzewają orzechy włoskie, które są owocami leszczyny i zawierają aż 60% tłuszczu i 18% białka.