KPP Gołdap: Bezpieczeństwo Osób Niepełnosprawnych

O bezpieczeństwie osób niepełnosprawnych z gołdapską dzielnicową

W miniony piątek (22.09.2023r.) uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi odwiedziła ich dzielnicowa. W trakcie pogadanki mł. asp. Joanna Ryska poruszała tematy związane z przemocą wśród osób niepełnosprawnych. Opowiedziała jak mają zachować się w sytuacji, kiedy padną ofiarą przestępstwa, gdzie szukać pomocy oraz do kogo się o nią zwracać. Funkcjonariuszka mówiła o konsekwencjach prawnych niewłaściwych zachowań, na które uskarżają się podopieczni. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o konsekwencjach stosowania agresji wobec innych. Słuchacze zostali poinformowani, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Spotkanie te było również doskonałą okazją do tego, aby osoby niepełnosprawne mogły poznać swoją dzielnicową. Podopieczni mieli możliwość wysłuchania jak wygląda jej codzienna praca oraz z jakimi sprawami mogą się do niej zwracać i w jaki sposób się z nią kontaktować.

Źródło: KPP Gołdap