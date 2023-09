Gołdap: Ponad 100 kilogramowe znalezisko z czasów II wojny światowej powodem ewakuacji mieszkańców

Ponad 100 kilogramowe znalezisko z czasów II wojny światowej

Wczoraj (27.09.2023r.) po godzinie 8:00 dyżurny gołdapskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że właściciel działki gruntowej przy ulicy Bocznej w Gołdapi, podczas prac ziemnych znalazł niewybuch.

We wskazane miejsce natychmiast został skierowany policjant rozpoznania pirotechnicznego, który potwierdził, że jest to pocisk rakietowy Katiusza M31 z czasów II wojny światowej. Jest to największe znalezisko w powiecie gołdapskim w ostatnim czasie. Jego waga wynosiła ponad 100 kg, a długość zbliżona była do 2 metrów.

Na miejscu policjanci zabezpieczyli teren oraz ewakuowali blisko 50 osób z pobliskich mieszkań i placówek.

Policjant przekazał szczegółowe informacje dla patrolu saperskiego z Jednostki Wojskowej w Giżycku, który jeszcze tego samego dnia podjął pocisk. Po godzinie 14.00 mieszkańcy bezpiecznie mogli wrócić do swoich domów.