Styczeń w Gołdapi: Przegląd prasy z grudnia 2023 w Gołdapi, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2023 w Gołdapi: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gołdap: Wilk rzucił się w kierunku gospodarza Wilk rzucił się w stronę mieszkańca wsi Główka pod Gołdapią. W wigilijny wieczór mężczyzna usłyszał niepokojące odgłosy bydła i postanowił sprawdzić, co się dzieje na jego polu. 📢 Gołdap: Pijany kierowca zatrzymany dzięki zgłoszeniu obywatela Dzięki zgłoszeniu świadka i szybkiej interwencji policjantów, pijany kierowca został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Teraz 32-latek będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności. 📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

Prasówka styczeń Gołdap: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Gołdapi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gołdap: Powitanie 2024 roku Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gołdapi Wojciechem Hołdyńskim zapraszają na wspólne Powitanie Nowego Roku.

📢 Gołdap: Podsumowanie długiego świątecznego weekendu Gołdapscy policjanci w od 22 grudnia uczestniczyli w ogólnopolskich działaniach pn. „Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie”. W tym czasie mundurowi dbali o bezpieczeństwo wszystkich osób podróżujących po drogach naszego powiatu. W trakcie prowadzonej akcji policjanci pracowali na miejscu kilku kolizji drogowych i zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Ponadto odnotowali ponad 60 interwencji, ujawnili 16 wykroczeń porządkowych oraz blisko 30 wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym.

📢 Kradzież lub włamanie do pojazdu - jak ich uniknąć Posiadanie własnego pojazdu to duże poczucie samodzielności i komfortu podróżowania. Nie musisz się martwić, że nie zdążysz na pociąg czy autobus, bo nie jesteś zależny od środków komunikacji publicznej. Zakup i utrzymanie pojazdu to tez duży wydatek, dlatego też jego uszkodzenie lub utrata, bywa bardzo przykra. Jak ustrzec się przed ewentualną kradzieżą lub włamaniem do auta, oto kilka rad od policjantów.

📢 Nowy radiowóz w gołdapskiej Policji W Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi odbyło się oficjalne przekazanie nowego pojazdu służbowego. To pierwszy radiowóz w srebrno – niebieskich barwach wzbogaconych jaskrawym fluorescencyjnym oznakowaniem. Zakup pojazdu został sfinansowany dzięki połączonym środkom pochodzącym z budżetu Policji oraz Funduszu Wsparcia Policji tworzonego przez samorządy terytorialne. 📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u. 📢 Świąteczne życzenia Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Komendant Powiatowy Policji insp. dr Dariusz Stachelek wraz z Zastępcą oraz policjantami i pracownikami cywilnymi gołdapskiej komendy składa życzenia wszystkim mieszkańcom powiatu gołdapskiego.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy z gołdapskimi policjantami W minioną niedzielę na Placu Zwycięstwa w Gołdapi panowała świąteczna atmosfera. Na XIII Jarmarku Bożonarodzeniowym można było znaleźć wszystko, co przyda się pod choinką i na świątecznych stołach. Przy okazji zakupów można było posłuchać kolęd, zjeść coś smacznego i otrzymać drobne upominki odblaskowe od policjantów.

📢 Szczytno: Właściciel uprawy konopi z gminy Wielbark usłyszał zarzuty Szczycieńscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna nie wywiązywał się również z obowiązku alimentacyjnego. W miejscu zamieszkania 36-latka mundurowi ujawnili krzaki konopi. Właściciel uprawy został zatrzymany i usłyszał już zarzuty, na które odpowie przed sądem. 📢 Tajemniczy i zapomniany obiekt w lesie. Poznajmy jego historię Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Tajemniczy i zapomniany obiekt w lesie. Poznajmy jego historię Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

