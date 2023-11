Przegląd prasy z tygodnia 5.11.2023. Co działo się w Gołdapi. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Redakcja Naszemiasto.pl

Pora na przegląd tygodnia? Z nami tygodniową prasówkę z Gołdapi nadrobisz w kwadrans CC0

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gołdapi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 29.10 a 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fryzura z PRL wraca do łask w nowej odsłonie. Poproś fryzjera o trwałą ondulację, a nie pożałujesz. W lokach będzie ci do twarzy ”?