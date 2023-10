Gołdap: Oszukany mężczyzna stracił blisko 8 tysięcy złotych

Oszukany mężczyzna stracił blisko 8 tysięcy złotych

Policjanci nieustannie ostrzegają o metodach działań oszustów i przekazują na co zwracać uwagę, aby zapobiec utraty swoich oszczędności. Przestępcy modyfikują scenariusze działań, dostosowują je do wieku swojej ofiary. Jeszcze do niedawna znaczną część pokrzywdzonych stanowiły osoby starsze, jednak w ostatnim czasie coraz częstsze tego typu przypadki dotyczą osób młodszych. Jedną z takich osób był 42-letni mieszkaniec powiatu gołdapskiego, który w wyniku działania przestępców stracił blisko 8 tysięcy złotych.

Do gołdapskiej jednostki zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, że telefonicznie skontaktował się z nim pracownik banku. W trakcie rozmowy konsultant zapytał go, czy stara się o kredyt gotówkowy. W chwili, gdy mężczyzna zaprzeczył, rzekomy pracownik banku przekazał, że taki wniosek wpłynął do banku, więc prawdopodobnie padł on ofiarą oszustwa. Konsultant miał na to doskonałe rozwiązanie. Zaproponował pomoc w cofnięciu złożonego wniosku i aktualizacji dodatkowych zabezpieczeń konta. Podczas rozmowy telefonicznej podawał dokładne instrukcje działania, a nieświadomy gołdapianin przekonany o tym, że musi działać natychmiast, pod wpływem emocji i presji czasu wykonywał polecenia konsultanta podając mu kody blik. Po zakończonej rozmowie mężczyzna zorientował się, że z jego konta zostały wypłacone pieniądze o łącznej wartości blisko 8 tysięcy złotych.

KPP Gołdap:

Pamiętajmy, że pracownicy banku nigdy nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta, ani tym bardziej kodu autoryzującego SMS, jak i nie polecają zainstalowania aplikacji, z której mogą wykonywać ruchy na koncie klienta.