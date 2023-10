Gołdap: Jesienne spotkanie z Renatą Kosin

Jesienne spotkanie z Renatą Kosin

Biblioteka Publiczna w Gołdapi:

Tym razem gościem specjalnym będzie Renata Kosin, znana polska pisarka i autorka scenariuszy. Absolwentka polonistyki i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, od dłuższego czasu zaskakuje nas swoją niezwykłą twórczością. Jej powieści to prawdziwa mieszanka gatunków i emocji. Wątki społeczno-obyczajowe splatają się u niej z elementami przygody, sensacji, kryminału, psychologii, a czasem nawet romansu. Charakterystyczną cechą jej twórczości jest zamiłowanie do tajemnic i trudnych zagadek, a także nawiązania do realnych postaci, niezwykłych miejsc i zdarzeń. Nie możemy doczekać się, aby usiąść i porozmawiać z Renatą Kosin na temat jej powieściach oraz zapoznać się z jej spojrzeniem na literaturę i sztukę pisania.