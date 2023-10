Szybkie działanie policjantów pozwoliło uratować życie mieszkańca powiatu gołdapskiego

Do zdarzenia drogowego doszło w minioną niedzielę (29.10.2023r.) kilka minut po godz. 8:00 w Pogorzeli. Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego zostali wysłani przez oficera dyżurnego na interwencję obsługi kolizji drogowej. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierujący dacią nagle wjechał do przydrożnego rowu. Świadek dodał, że kierujący może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Podczas rozmowy z policjantami stan zdrowia mężczyzny niespodziewanie się pogorszył. Mundurowi zaniepokojeni jego wyglądem oraz wstępnymi objawami uznali, że może to być nagły udar. Niezwłocznie na miejsce wezwali karetkę pogotowia ratunkowego. Lekarz potwierdził przypuszczenia policjantów, dzięki czemu mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów na czas. Kierującemu pobrano krew celem ustalenia stanu trzeźwości i zostanie wszczęte w tej sprawie policyjne dochodzenie mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

KPP Gołdap

Źródło: KPP Gołdap