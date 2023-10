Prasówka 22.10.2023 z całego tygodnia w Gołdapi. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Gołdap, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pszczoły to pożyteczne owady, które kojarzą nam się głównie z zapylaniem wielu roślin i z miodem, który później ochoczo dodajemy do zimowej herbaty. Prawda jest jednak taka, że produktów pszczelich powstaje więcej niż znane nam dobrze płynne złoto, a jednym z nich jest pierzga. To twarde, nieregularne grudki, które są podstawowym pokarmem pszczół. Czy człowiek też może zjeść pierzgę? Sprawdzamy jak i po co to robić.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło wczoraj (17.10) na drodze wojewódzkiej 650 w miejscowości Surminy. Kierująca skodą nie zachowując bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego i najechała na tył stojącej przed nią audi. 24-letnia kobieta kierująca skodą została przewieziona do szpitala.