Policjanci z Gołdapi przestrzegają przed oszustami w internecie

W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi wpłynęły zawiadomienia od osób, wobec których oszuści chcieli wyłudzić bądź wyłudzili ich dane. Jednym ze sposobów było podszywanie się za członka rodziny w trakcie korespondencji za pomocą popularnego komunikatora internetowego. Na szczęście 69-letnia kobieta zadzwoniła do swoich bliskich przed wykonaniem przelewu i ustaliła, że żaden z nich nie potrzebuje pomocy. Kolejnym razem sprawca obiecując zyski z inwestycji w energię odnawialną przekonał 78-letniego mężczyznę do instalacji nieznanego oprogramowania po czym przejął kontrolę nad jego komputerem. W ten sposób mieszkaniec powiatu gołdapskiego stracił ponad 50 tys. zł. Jeszcze innym razem oszust podczas rozmowy telefonicznej przedstawił się jako pracownik banku a następnie wyłudził kody BLIK w wyniku czego 35-letnia kobieta straciła 5 tys. zł.

KPP Gołdap: