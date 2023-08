Nowa Opcja Aktywnego Wypoczynku: Wypożyczaj Elektryczne Jednoślady w CIT Gołdap!

Elektryki do wypożyczenia w CIT

Do końca wakacji koszt wypożyczenia roweru elektrycznego to 50zł za dobę. Od 4 września będzie to 70zł za dobę. Płatność za wynajem możliwa jest gotówką, blikiem lub kartą. Podczas wypożyczania roweru pobierana jest kaucja w wysokości 150zł. Płatność kaucji możliwa jest gotówką lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Rowery można wypożyczać i zdawać wyłącznie w godzinach pracy Centrum Informacji Turystycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 i w soboty w godzinach 10:00-13:00. By wypożyczyć, trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości do wglądu i spisania umowy.