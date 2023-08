Gołdap: Spotkanie z Książką w Parku [ZDJĘCIA, WIDEO]

Sobotnie spotkanie z książką w parku

Na uczestników czekały kolorowanki, układanie puzzli o zróżnicowanym poziomie trudności, gry planszowe i plenerowe, tatuaże brokatowe, które stanowiły doskonałą okazję do wspólnego spędzenia czasu z rodzicami. Stworzona strefa z miękkimi, dmuchanymi sofami, zapewniała idealne miejsce do czytania książek lub po prostu zabawy. Zaprezentowana była wystawa dokumentów życia społecznego pt. „Ocalić od zapomnienia”, która pochodzi ze zbiorów biblioteki. To wyjątkowy sposób na przybliżenie historii społeczności lokalnej. Podczas każdego spotkania istniała możliwość zapisania się do biblioteki oraz wypożyczenia książki, filmu czy audiobooka na miejscu. „Sobotnie spotkania z książką w Parku Miejskim” to wydarzenie, które angażuje nie tylko dzieci, ale również rodziców i opiekunów, dzięki czemu można razem cieszyć się radością czytania oraz wspólną aktywnością.

W trakcie zajęć Wakacje w bibliotece zostały wykorzystane materiały animacyjne pozyskane z projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Źródło: Biblioteka Publiczna w Gołdapi