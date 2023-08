Przegląd prasy z tygodnia 20.08.2023. Co działo się w Gołdapi. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Służby ratunkowe zostały zadysponowane do dwóch topiących się mężczyzn na Jeziorze Sedranki Małe. Ze wstępnych ustaleń mężczyźni w odległości 30 metrów od brzegu zniknęli pod powierzchnią wody. Jeden z nich został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

Okres wakacyjny to doskonały czas na odkrywanie nowych pasji i rozwijanie umiejętności. W Bibliotece Publicznej w Gołdapi dzieci miały wyjątkową okazję spędzić wakacje w sposób kreatywny i edukacyjny.

Giżyccy policjanci zabezpieczyli trzy rowery, których pochodzenia do tej pory nie ustalono. Nie zostały zgłoszone jako skradzione, dlatego też funkcjonariusze zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu właścicieli rowerów. Osoby, które posiadają informacje w tej sprawie, są proszone o kontakt z Wydziałem Kryminalnym giżyckiej jednostki.

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ulicy Suwalskiej z ulicą Przemysłową w Giżycku. Kierujący pojazdem marki Audi uderzył w rowerzystę przejeżdżającego przez przejście dla pieszych. Straszy mężczyzna, jadący rowerem, zabrany został do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia oraz przypominają przepisy dotyczące rowerzystów.

Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów.

Zamiast kolejnego drogiego kremu przeciwzmarszczkowego czy balsamu do ciała wypróbuj „złoto faraonów”. Ten naturalny kosmetyk, który stosowała sama Kleopatra odżywi, wygładzi i oczyści skórę. Olej z czarnuszki sprawdzi się również jako wcierka do skóry głowy lub odżywka do brwi. Wypróbuj jego pielęgnacyjne właściwości.