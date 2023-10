Prasówka tygodniowa z 8.10.2023 w Gołdapi. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Domowe risotto z leśnymi grzybami to prawdziwy rarytas, który można jeść niemal cały rok. Warto robić je ze świeżych grzybów, ale z powodzeniem zrobicie je z mrożonych składników. Aby było wyjątkowo kremowe nie szczędźcie masła ani parmezanu. Oto przepis na apetyczne risotto z suszonymi grzybami.

Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

W Olsztynie odbyło się niezwykle dynamiczne spotkanie wyborcze, które zgromadziło polityków, uważanych za "jedynki" w swoich okręgach wyborczych. Wydarzenie to miało miejsce z inicjatywy poseł Iwony Areny, która gościła wyjątkowych gości z różnych regionów Polski.

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Gołdap: pozostałe wydarzenia

15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Będzie to okazja do zabrania głosu w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego. Już teraz poznaj pytania referendalne i dowiedz się, co zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu.