Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Gołdapi. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Można zaryzykować stwierdzenie, że Sanktuarium w Krośnie jest jednym z najbardziej unikalnych miejsc na Warmii, a i w Polsce nie znajdzie wielu konkurentów. Wieś leży parę kilometrów od Ornety, dojeżdżamy boczną drogą i nagle roztacza się przed nami widok niezwykły i zaskakujący. Drugiej tak wyeksponowanej perełki architektury, próżno szukać. W nieodległym Chwalęcinie znajdziemy podobną budowlę, ale tamtej brak perspektywy. Widoku na krośnieńską świątynię nic nie zakłóca, to ona dominuje krajobraz.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Olsztyńska społeczność zaniepokojona zaginięciem 15-letniej Leny Kapitańskiej, której ślad utracił się po jej wyjściu z domu przy ul. Puszkina w poniedziałek (05.02.2024), mobilizuje się do współpracy z policją w celu odnalezienia dziewczyny.

Wróżby walentynkowe to sposób na poznanie swojej przyszłości i partnera. Pomogą ci one w odgadnięciu imienia ukochanego, liczby dzieci, a nawet ujrzenia we śnie twarzy przyszłego małżonka. Warto je zrobić 14 lutego. Oprócz wróżb istnieją także liczne przesądy związane z dniem zakochanych. Jeśli nie chcesz, aby ten magiczny czas zamienił się w koszmar, poznaj popularne zabobony i nie rób pewnych rzeczy. Dowiedz się również, jakie zwyczaje walentynkowe są w Polsce, a jakie na świecie.

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w podszczycieńskich Romanach. 63-letni kierowca uderzył w budynek mieszkalny. Okazało się, że był kompletnie pijany.