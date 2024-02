Luty w Gołdapi: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Gołdapi, najważniejsze informacje miesiąca

18 stycznia 2023 roku, do Domu Kultury w Gołdapi została dostarczona scena mobilna.

Studniówki rozpoczynają się polonezem. Oprócz tego tradycyjnego, polskiego tańca młodzież nierzadko przedstawia także inne występy. Tegoroczni maturzyści z olsztyńskiego liceum pokazali niespodziankę, która zachwyciła internautów – z niezwykłą powagą i dokładnością zatańczyli walca. Koniecznie zobaczcie nagranie, które obiegło internet.

W dniach od 2 do 4 lutego odbędzie się tegoroczna edycja wydarzenia organizowanego przez Dom Kultury w Gołdapi pn. „Kierunek Gołdap”.

Kiedy zima znowu panuje w Polsce, wszyscy marzymy o wypoczynku w cieple – gorące źródła termalne nadają się do tego idealnie. Ale które termy w Polsce są najlepsze, a przynajmniej cieszą się najlepszą opinią wśród użytkowników? Sprawdziliśmy to! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie ranking 15 najpopularniejszych term w Polsce, ułożony według opinii internautów. To świetna podpowiedź, gdzie wybrać się już w najbliższy weekend.