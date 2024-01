Przegląd tygodnia z 28.01.2024 w Gołdapi. Najważniejsze wydarzenia od 21.01 do 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Protest rolników zaplanowano na najbliższą środę - 24 stycznia. Trwać będzie od godz. 12.00 do 14.00. Rolnicy będą protestować w 118 miejscach w kraju.

Zima nie odpuszcza. Widać to także na drogach. 70-letni kierowca osobowego audi nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem i dachował.

Szybki chleb z gara to propozycja dla osób, które nie chcą cierpliwie czekać na domowy chleb na zakwasie. Domowy chleb z gara robię na drożdżach, mące chlebowej, soli i wodzie. Nie trzeba go długo wyrabiać, ani składać w międzyczasie. Kromki świetnie smakują z wędliną lub posmarowane masłem. Poznaj przepis na chleb z gara bez zbędnego czekania.

W tym roku "VIII Ogólnopolska Karnawałowa Noc Morsów" zyskuje nowy, ekscytujący wymiar – przywitajmy „Rio Limajno”! To niepowtarzalna edycja, w stylu brazylijskiego karnawału samby, obiecuje gorącą atmosferę i niezwykłą zabawę dla wszystkich uczestników.

Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.