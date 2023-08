KPP Gołdap: Zachowaj czujność i nie daj się oszukać!

Mieszkanka powiatu gołdapskiego padła ofiarą oszusta

Ostrożność a także wysoka czujność to kluczowe elementy bezpieczeństwa w sieci. Kupując lub sprzedając produkty w internecie musimy zachować szczególną rozwagę. W miniony piątek (18.08.2023r.) jedna z mieszkanek powiatu gołdapskiego padła ofiarą oszusta. Pokrzywdzona zaoferowała sprzedaż kilku książek na jednym z portali aukcyjnych. W niedługim czasie odezwał się do niej rzekomy kontrahent, który poprosił o weryfikację zamówienia. Na adres mailowy sprzedającej wysłał link, przez który należało zalogować się do swojej bankowości internetowej. W rezultacie z jej konta zostały wykonane zdalnie trzy przelewy na różne rachunki o łącznej wartości blisko 10 tysięcy złotych.

Tego samego dnia ofiarą oszustwa padła kolejna gołdapianka. Kobieta otrzymała wiadomość tekstową za pośrednictwem znanej aplikacji do komunikacji. Z obcego numeru telefonu sprawca podszywał się pod bliskiego członka rodziny prosząc o pomoc finansową. Pokrzywdzona, będąc przekonana, że pomaga osobie najbliższej, przekazała na wskazane konto kilka tysięcy złotych. Po kilku godzinach kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

KPP Gołdap: