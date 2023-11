Gołdap: Za tydzień mikołajkowa akcja krwiodawcza

Mikołajkowa akcja krwiodawcza

Drogocennym płynem podzielić się będzie można od godziny 9:30. Akcja, dzięki prezesowi banku Wojciechowi Wolskiemu, odbywać się będzie w Banku Spółdzielczym w Baniach Mazurskich.

Ochotnicza Straż Pożarna w Surminach:

Jak mikołajki to i niespodzianki. Nadleśnictwo Czerwony Dwór ufundowało dla naszych krwiodawców 10 choinek. Losowanie zwycięzców spośród tych osób, które oddadzą krew, odbędzie się po zakończeniu akcji. Dla zwycięzców przygotowane będą specjalne bony na drzewka, które bliżej świąt Bożego Narodzenia odebrać będzie można u leśniczego w Baniach Mazurskich.

Pamiętajmy! Każdy z nas w sposób absolutnie bezpieczny dla zdrowia może pomóc w uratowaniu czyjegoś życia. Oddając jedną jednostkę krwi, ratujemy życie trzech osób. Dotyczy to szczególnie dawców, którzy dysponują rzadką grupą krwi. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Mikołajki to świetna okazja, by podarować komuś prezent.

Zjedzcie śniadanie, nawodnijcie się, zabierzcie że sobą dowód tożsamości i zapraszamy!