Gołdap: Za naruszenie nietykalności policjantów odpowie przed sądem

Za naruszenie nietykalności policjantów odpowie przed sądem

Wczoraj (27.11.2023r.) kilka minut po godzinie 12:00 na terenie gminy Banie Mazurskie patrolujący policjanci zatrzymali do kontroli kierującego osobowym volkswagenem. Powodem kontroli był niepewny tor jazdy. Ponadto podczas mijania się z pojazdem, mundurowi zauważyli, że kierujący trzyma w ręku puszkę z alkoholem. W trakcie przeprowadzanej interwencji 29-latek był bardzo agresywny i pobudzony. Nie reagował na polecenia do zachowania spokoju. W pewnym momencie zaczął szarpać się z interweniującymi policjantami. Swoim zachowaniem naruszył ich nietykalność cielesną. Agresor szybko został obezwładniony przy użyciu środków przymusu bezpośredniego. Jego nadpobudliwe zachowanie świadczyło, że może on znajdować się pod działaniem narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Od sprawcy interwencji została pobrana krew celem przeprowadzenia dalszych szczegółowych ekspertyz w laboratorium kryminalistycznym od czego uzależnione są kolejne zarzuty. Dzisiaj 29-latek usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Gołdap