Gołdap: Wernisaż wystawy zdrowie i higiena [WIDEO]

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy serdecznie do zwiedzania ekspozycji, która jest dostępna do 31.01.2024r w Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza”. To wspaniała okazja do zgłębienia wiedzy o historii oraz zrozumienia, jak wiele się zmieniło w kwestii zdrowia i higieny od tamtych czasów. Dziękujemy i zapraszamy!