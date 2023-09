Gołdap: Szydełkowanie w bibliotece

Szydełkowanie w bibliotece

Uczestnicy warsztatu mogli nauczyć się dziergania na szydełku oraz utrwalić swoje umiejętności. Wśród wykonanych prac znalazły się kwiatki oraz portfelik. Robótki na drutach i szydełku to jeden ze sposobów walki ze stresem. Są doskonałym zajęciem na długie, jesienne wieczory, można się przy nich zrelaksować, usprawniają też pracę palców. Spotkanie było okazją do rozmów na różne tematy i przyjemnego spędzenia czasu wolnego. Panie, które wzięły udział w zajęciach, wyraziły chęć uczestnictwa w kolejnych warsztatach tego typu. Biblioteka Publiczna w Gołdapi zachęca więc do śledzenia strony internetowej, by nie przegapić innych ciekawych wydarzeń.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Źródło: Biblioteka Publiczna w Gołdapi