Gołdap: Policyjna kontrola przejść dla pieszych

Policyjna kontrola przejść dla pieszych

Gołdapscy policjanci systematycznie prowadzą działania prewencyjne w rejonach przejść dla pieszych. We wtorek (12.12.2023r.), podczas takiego nadzoru, pomocne okazały się kamery monitoringu. Za pośrednictwem obiektywu kamery operator szczególnie przyglądał się pieszym i kierowcom. O niebezpiecznych zachowaniach kierowców, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego operator kamery informował na bieżąco gołdapskich policjantów.

Dzięki dobrej współpracy, funkcjonariusze są w stanie szybko zareagować na łamane przepisy ruchu drogowego. Monitoring pozwala na odtworzenie niebezpiecznych zachowań takich jak: wymuszenie pierwszeństwa w okolicy przejścia dla pieszych, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy też parkowanie pojazdu przy takim przejściu.

KPP Gołdap:

Działania te mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy jednak, że każdy uczestnik ruchu drogowego ma swoje obowiązki i prawa, których przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg. W pierwszej kolejności to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo!