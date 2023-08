Gołdap: Mężczyźni znęcali się nad swoimi partnerkami

Również w związku z przemocą domową, policjanci interweniowali tego samego dnia ok. godz. 17:30 na terenie Gołdapi. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 25-letni mężczyzna od jakiegoś czasu wszczyna awantury domowe, w trakcie których ubliża swojej partnerce. Tym razem mężczyzna dopuścił się również przemocy fizycznej w stosunku do swojej 19-letniej partnerki. Mężczyzna uderzył kobietę w twarz oraz kopał ją po ciele.

Gołdapscy policjanci zatrzymali obu agresywnych mężczyzn. Zebrany materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów znęcania się nad partnerkami. Następnie, policjanci złożyli wniosek do prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi przez podejrzanych. Prokurator przychylił się do wniosków oraz zobowiązał mężczyzn do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną.

Źródło: KPP Gołdap

