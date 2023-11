Gołdap: Kolejna osoba poszukiwana zatrzymana

Kolejna osoba poszukiwana zatrzymana

Osoba, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie zawsze musi liczyć się z konsekwencjami. We wtorek (28.11.2023r.) przekonał się o tym jeden z mieszkańców Gołdapi. Policjanci Referatu Patrolowo-Interwencyjnego w trakcie codziennych czynności służbowych pojechali sprawdzić adres jego zamieszkania. Mundurowi wiedzieli, że 43-latek od jakiegoś czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze tym razem zastali poszukiwanego w domu. Został on zatrzymany i w dalszej kolejności trafił do Aresztu Śledczego gdzie w odosobnieniu spędzi najbliższe pół roku.

Źródło: KPP Gołdap