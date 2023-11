Gołdap: Kierując bez uprawnień doprowadził do zdarzenia

Kierując bez uprawnień doprowadził do zdarzenia

Wczoraj (28.11.2023r.) kilkanaście minut po godzinie 15:00 oficer dyżurny gołdapskiej komendy został poinformowany o tym, że mężczyzna w sposób niebezpieczny prowadzi pojazd na jednym z osiedli na terenie miasta. Zgłaszający odebrał kluczyki nieodpowiedzialnemu kierowcy, który podczas brawurowej jazdy uszkodził bramkę placu zabaw. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol policji. Funkcjonariusze ustalili, że 34-letni sprawca podczas manewru cofania uderzył w bramkę ogrodzenia. W trakcie legitymowania policjanci ustalili, że to nie jedyne jego przewinienie, bowiem mężczyzna nie posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze sporządzą w tej sprawie wniosek o ukaranie do sądu.

Zgodnie z prawem za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień mężczyźnie grozi kara grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres minimum 6 miesięcy.

Źródło: KPP Gołdap